Namesto na višje sodišče na forenzično psihiatrijo

Na ljubljanskem višjem sodišču je bilo včeraj vse nared za pritožbeno sejo, na kateri bi morali presojati o primeru Žarka Gorenjca, ki je bil marca zaradi umora žene obsojen na 23 let zapora. A je predsednica senata Lea Habjanič sporočila, da seje ne bo. Gorenjc, kot so sporočili iz zaporov, se je namreč ponoči samopoškodoval.

Kot je še pojasnila sodnica, so ga odpeljali na forenzično psihiatrijo na mariborski psihiatrični kliniki. Gorenjčev zagovornik odvetnik Gorazd Fišer o tem ni bil obveščen, je pa pojasnil, da je to že drugič v zadnjem času.

Nekaj podobnega se je namreč zgodilo pred približno 14 dnevi, ko so Gorenjca prav tako hospitalizirali na forenzičnem oddelku. Takrat ga je odvetnik obiskal, po nekaj dneh pa so njegovega klienta odpustili in premestili nazaj v zapor. Od takrat nista imela stikov.