Namesto paliative pri nas po zdravljenju v tujini bolezen miruje

ZZZS je rakavi bolnici po uspešnem zdravljenju v tujini priznal le del stroškov – Pri nas so ji po kemoterapiji priporočili paliativno oskrbo.

Nov cikel kemoterapije in paliativna oskrba je vse, kar so bolnici s karcinomom jajčnikov priporočili na ljubljanskem onkološkem inštitutu. Ker se z njihovo prognozo ni sprijaznila, se je odločila za zdravljenje v Nemčiji. Zdaj je bolezen v mirovanju, od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa je zahtevala povrnitev stroškov. Bolnica je po zdravljenju v Nemčiji dosegla umiritev bolezni. ZZZS trdi, da možnosti zdravljenja pri nas niso bile izčrpane. Pacientka s tožbo zahteva vračilo 110.000 evrov. Pred kratkim smo poročali o primeru bolnice, ki so ji po zdravljenju raka materničnega vratu ugotovili napredovanje bolezni in ji priporočili zgolj paliativno zdravljenje. Ker napovedi ljubljanskih zdravnikov ni sprejela, je zdravljenje na lastno pest nadaljevala v tujini, bolezen ...