Namesto prijavljenih avtodelov, je Srb prevažal 723.800 kosov cigaret

Potem ko so prejšnji teden pri Pincah v kombiju francoskih registrskih tablic, ki ga je vozil bolgarski državljan, odkrili 170.000 kosov cigaret, so uslužbenci mobilnega oddelka Finančnega urada Murska Sobota znova bili uspešni pri odkrivanju tihotapljenih cigaret. V ponedeljek sta namreč uslužbenca Fursa na nekdanjem mejnem prehodu Dolga vas na izstopu iz države ustavila kombinirano vozilo srbskih registrskih oznak. Pri nadzoru je voznik predložil tovorni list in fakturo, po katerih naj bi na tovorišču prevažal pet palet (50 kartonov) avtomobilskih delov. Pošiljka naj bi bila namenjena v Francijo.

Ker je bilo na tovorišču več kartonov, kot jih je bilo navedenih v spremnih dokumentih, sta se finančna preiskovalca odločila za pregled vsebine kartonov. Pri tem sta ugotovila, da je v kartonih namesto rezervnih delov za avtomobile 723.800 kosov (3619 velikih zavojev) cigaret različnih blagovnih znamk.

Škatlice so bile opremljene s srbskimi tobačnimi znamkicami. Tržna vrednost navedenih cigaret znaša 198.184 evrov. Prikrajšanje vseh dajatev ob vnosu tovrstnih izdelkov iz tretjih držav znaša 321.249 evrov. »Gre za že drugo nelegalno pošiljko cigaret, odkrito na območju Finančnega urada Murska Sobota v zadnjem tednu, ki so bile glede na izjave voznikov namenjene za francoski trg,« so še sporočili iz Fursa, kjer dodajajo, da bodo podobne akcije nadaljevali tudi v prihodnje.