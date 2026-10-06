Napad na reševalko iz ZD Črnomelj

Reševalci ZD Črnomelj so se pred tednom dni odzvali na klic o oboleli osebi v naselju Lokve. Po prihodu so osebi začeli nuditi pomoč, pri čemer so naleteli na nestrinjanje ene od navzočih oseb. Ta je ovirala njihovo delo, eno od reševalk je tudi prijela za ramena in jo trikrat porinila proti reševalnemu vozilu. Pri tem je ta utrpela lažje poškodbe.

Po podatkih Policijske uprave (PU) Novo mesto so bili reševalci o dogodku v naselju Lokve pri Črnomlju, o katerem je sicer prvi poročal portal Moja Dolenjska, napoteni prejšnji torek okoli 19. ure, da bi nudili pomoč osebi, ki se ji je poslabšalo zdravstveno stanje. Med nudenjem zdravstvene pomoči obolelemu je ena od oseb na kraju izražala nestrinjanje, ovirala delo zdravstvenih delavcev in eno od delavk prijela za ramena ter jo trikrat porinila proti reševalnemu vozilu. V nadaljevanju so zato policisti reševalcem nudili asistenco pri prevozu obolele osebe v bolnišnico.

Opravili so razgovore, reševalko pa napotili k obisku zdravnika, kjer je bilo ugotovljeno, da je lažje poškodovana. Kdo je bil napadalec, na policiji zaradi varstva osebnih podatkov in interesa predkazenskega postopka še ne morejo pojasnjevati. Preiskava in zbiranje obvestil namreč še potekata, so navedli.

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Črnomelj Danica Milkovič je za STA potrdila, da je reševalka utrpela psihični pretres in lažje telesne poškodbe. O dogodku je sicer zdravstveni dom poleg policije obvestil še občino Črnomelj in ministrstvo za zdravje.

Ne gre za prvi primer nasilja

V črnomaljskem zdravstvenem domu po njenih navedbah beležijo tudi druge oblike nasilja nad zaposlenimi. V preteklosti je tako že prišlo do fizičnega napada na medicinsko sestro v ambulanti, ko jo je pacient oziroma spremljevalec udaril po obrazu, zabeležen je bil tudi primer pljuvanja v zaposleno osebo, je navedla za STA. »Najpogosteje pa se zaposleni pri svojem delu srečujejo z grožnjami, tudi z grožnjami v povezavi z izsiljevanjem ter z verbalnimi napadi. Takšni dogodki se pojavljajo tudi do trikrat na teden in tako predstavljajo ponavljajočo se obremenitev ter pomembno tveganje za varnost in dobro počutje zaposlenih,« opozarja Milkovičeva.