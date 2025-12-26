V Parizu moški z nožem napadel tri ženske

Francoska policija je aretirala moškega, ki je v petek popoldne z nožem napadel tri ženske na pariškem metroju, so za francosko tiskovno agencijo AFP dejali na pariškem tožilstvu. Policija je osumljenca izsledila v departmaju Val d'Oise severno od Pariza s pomočjo posnetkov nadzornih kamer in sledenja lokaciji na njegovemu mobilnemu telefonu.

Osumljenec je tri ženske napadel na različnih postajah linije 3 pariškega metroja, in sicer na postajah Republique, Arts et Metiers in Opera. Žrtve so bile lažje poškodovane.

Po navedbah policije je storilec mlajši moški. Pristojni so izključili teroristično ozadje napada, napadalec pa naj bi bil duševno moten.

Načelnik pariške policije Patrice Faure je izpostavil hitro odzivnost in mobilizacijo preiskovalcev, ki so omogočili aretacijo osumljenca manj kot tri ure po prvem napadu. Policija je že začela preiskavo poskusa umora in napada z orožjem, navaja AFP.

Francoski notranji minister Laurent Nuñez je različnim policijskim oddelkom čestital za hitro aretacijo osumljenca.

Pariz je podobno kot druge evropske prestolnice v znamenju praznovanj pred prihodom novega leta, kar pa za varnostne organe pomeni nujnost okrepljenega nadzora nad dogajanjem. Minuli teden je Nuñez zaradi visoke stopnje teroristične ogroženosti in tveganja za javne nemire pozval k okrepitvi varnostnih ukrepov.