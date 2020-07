Napad sibirske tigrice usoden za zaposleno v züriškem živalskem vrtu

Današnje srečanje s samico sibirskega tigra je bilo usodno za 55-letno uslužbenko živalskega vrta v švicarskem Zürichu, poroča tiskovna agencija Reuters.



Po besedah policistov okoliščine napada še preiskujejo. Ko je do napada prišlo, reševalci nesrečne ženske več niso mogli rešiti.



V živalskem vrtu imajo sicer sodeč po podatkih s spletne strani par sibirskih tigrov. Ob petletni samici z imenom Irinia še leto mlajšega samca Sayana. Da je za napad odgovorna samica, je potrdil direktor živalskega vrta Severin Dressen. Po njegovih besedah ni znano, zakaj sta bili tigrica in uslužbenka v istem prostoru.



Kot dodaja Reuters, je tragedijo v živalskem vrtu, ki so ga po zaprtju v času pandemije ponovno odprli minuli mesec, videlo več obiskovalcev, ki so jim zatem ponudili pomoč psihologov.