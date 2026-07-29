Napad v velenjskem lokalu: 46-letnik z razbito steklenico zabodel 37-letnika

Iz Policijske uprave Celje so sporočili, da so bili sinoči nekaj čez 21. uro obveščeni, da je v gostinskem lokalu v Velenju 46-letni moški s steklenico po glavi udaril 37-letnega moškega. Ob udarcu se je steklenica razbila, 46-letnik pa je z razbito steklenico 37-letnika nato zabodel v predel trebuha. 37-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali na poseg v celjsko bolnišnico. Po zadnjih podatkih je njegovo stanje stabilno.

46-letni moški je po dejanju s kraja odšel in sam poiskal pomoč v velenjskem zdravstvenem domu, od koder so ga napotili v Splošno bolnišnico Celje, kjer so ga oskrbeli in odpustili domov. Velenjski policisti bodo po opravljenih razgovorih z obema moškima in z zbranimi obvestili 46-letnika kazensko ovadili zaradi poškodbe z nevarnim predmetom.