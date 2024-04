Napadalca naj bi nekdo otipaval

Luka Gašparič, ki mu tožilstvo očita, da je poskušal septembra 2022 vzeti življenje 21-letnemu dekletu v mariborskem mestnem parku, in se doslej še ni zagovarjal, je na mariborskem sodišču le podal svoj zagovor.

Zagovornik Žiga Podobnik je predlagal izključitev javnosti, a mu je senat ugodil le v delu, ki se nanaša na osebno življenje oškodovanke in tretjih oseb.

Na sodišču je 24-letnik pojasnil svoje razmerje s dekletom, ki ga je imel že takrat, ko je na družbenih omrežjih spoznal oškodovanko. Po njegovih besedah sta bila s slednjo le prijatelja, večkrat naj bi ji pomagal in ji tudi povedal, da ima dekle in da ne želi drugega kot prijateljstvo.

A naj bi oškodovanka želela več in je vztrajala pri ohranjanju stikov. Na dan, ko se je zgodil napad, naj bi mu pisala, da želi videti njegova pisma, in dogovorila naj bi se, da ji jih pusti v parku. Zvečer naj bi se na poti k svojemu dekletu vseeno ustavil v parku, da bi oškodovanki povedal, da ne more biti z njo.

Začel naj bi ga otipavati, kar ga je močno zmedlo

Ob tem je prvič omenil, da je takrat v parku srečal fanta, s katerim sta se pogovarjala o računalniških zadevah. Ta naj bi ga začel otipavati, kar ga je močno zmedlo. Kot je dejal, je bil na poti do mesta, kjer sta bila zmenjena z oškodovanko, »v deliriju«, vsi ostali spomini pa so po njegovih besedah zmedeni, konkretno naj bi se ničesar več ne spomnil.

Njegov odvetnik Podobnik je po zagovoru predlagal dopolnitev izvedenskega mnenja psihiatra Petra Preglja, s tem da se ta seznani še z obtoženčevim zagovorom in priloženimi dokazili. Tožilec Darko Simonič je menil, da je dopolnitev izvedenskega mnenja nepotrebna, saj je zagovor obtoženega prilagojen strokovni pomoči obrambe, dokazi pa posredovani selektivno in izključno v smeri interesa obtoženca. »Kar nenadoma se v parku pojavi neka tretja oseba, o kateri doslej nismo slišali nič, je pa zelo prikladna za pritrditev obrambi,« je dejal.

Sodni senat se je kljub temu odločil, da ugodi predlogu obrambe. Tako bo moral izvedenec Pregelj proučiti dodatno gradivo in ga na naslednjem naroku, 8. maja, predstaviti na sodišču.

Na sodišču so danes prebrali tudi izjave očeta oškodovanke, ki je povedal, da mu je hčerka predstavila obtoženega kot prijatelja, ki pa naj bi želel imeti kaj več z njo, a je ona temu nasprotovala.