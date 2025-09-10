Napadalcu v nemškem Solingenu dosmrtni zapor

Sodišče v Düsseldorfu je danes moškega, ki je lani poleti v nemškem mestu Solingen v napadu z nožem ubil tri ljudi, obsodilo na dosmrtni zapor. Sodišče je Sircu izreklo najvišjo zaporno kazen zaradi umora v islamistično motiviranem napadu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Višje deželno sodišče v Düsseldorfu je 27-letnega sirskega državljana spoznalo za krivega trojnega umora, desetih poskusov umora na poletnem festivalu v Solingenu na zahodu Nemčije avgusta lani ter članstva v teroristični skupini Islamska država (IS).

Sodniki so ga obsodili na dosmrtno ječo, kar je najvišja možna kazen, pri čemer so ugotovili, da je deloval iz »zahrbtnih in nizkotnih motivov«.

Obtoženec se je po besedah enega od sodnikov od leta 2019 močno radikaliziral zaradi islamističnih skrajnežev in tudi sam na svojem tiktok profilu širil propagando IS.

Storilec je bil predviden za deportacijo

Na uličnem festivalu v Solingenu, mestu s približno 170.000 prebivalci, je 23. avgusta lani zabodel obiskovalce, pri čemer je ubil tri in ranil osem ljudi. Islamska država je po napadu sporočila, da ga je izvedel njen pripadnik.

27-letnik, sicer prosilec za azil iz Sirije, ki je bil predviden za deportacijo, je maja na sodišču priznal krivdo za dejanje.

Napad v Solingenu je bil prvi v Nemčiji po napadu na božični sejem v Berlinu leta 2016 s 13 smrtnimi žrtvami, za katerega je odgovornost prevzela IS.

Napad je sprožil ogorčenje po vsej Nemčiji in spodbudil razpravo o politiki do beguncev in azila.