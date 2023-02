Napadalec na Niko Kovač obsojen

Moški, ki je jeseni na Bavarskem dvoru v Ljubljani napadel direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, je bil zaradi napada pogojno obsojen na pet mesecev zapora, poroča portal N1.

Iz Inštituta 8. marec so sporočili, da so za obsodbo izvedli od novinarjev in opozorili na »problematičnost postopkov, kjer žrtve ne vedo, kaj se na sodiščih dogaja in kako to lahko vpliva na njihovo varnost«, kar, kot »že leta opozarjajo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito žrtev nasilja«, pri »žrtvah ustvarja številne stiske«. Kot so zapisali, ne vedo niti, ali je sodba pravnomočna ali ne, več bodo s pomočjo odvetnice poskušali izvedeti v ponedeljek.

Nika Kovač je dodala, da je »v zadnjih mesecih na lastni koži doživela vpogled v to, kar doživljajo žrtve nasilja«. Spomnila je, da je dvom o napadu sejal celo tedanji predsednik vlade Janez Janša, z njegovo stranko SDS povezan medij Nova24 pa je zapisal, da je za napad kriva sama.

»Na osebni ravni je izkušnja skrajno neprijetna, za Inštitutu pa daje nov zagon za delovanje na področju zaščite žrtev nasilja. Ustvariti moramo družbo, v kateri ni prostora za nasilje, kjer bodo institucije vedno na strani žrtev in kjer bosta prevladali prijaznost in solidarnost,« je dela Kovačeva.