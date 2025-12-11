  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Napadalec priznal, da je 70-letnemu kmetu razbil obraz, brat je bojda nedolžen

    Aleksander Strojan bi krivdo prevzel nase, brat Primož je kmetovalca Čemažarja menda celo branil.
    Stanko Železnik, Primož Strojan in Aleksander Strojan (z leve) so od julija v priporu. FOTO: Jure Predanič
    Galerija
    Stanko Železnik, Primož Strojan in Aleksander Strojan (z leve) so od julija v priporu. FOTO: Jure Predanič
    Jure Predanič
    11. 12. 2025 | 08:30
    6:00
    A+A-

    Da razume vse, kar se mu očita, in prizna krivdo, je jasno in glasno včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču sodnici Dejani Fekonja dejal Aleksander Strojan glede vpletenosti v napad na 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč Antona Čemažarja 9. julija zvečer na Ježici. Štiriindvajsetletnik je bil pripravljen prevzeti krivdo, in to kar v celoti, saj je pritrdil bratu, da se ta sploh ni približal oškodovancu.

    »Primož ni stopil zraven, stal je zraven avta. Celo branil ga je, rekel je, da tega ne smem delati,« se je zavzel za mlajšega sorojenca. Pritrdil je tožilstvu, da je Čemažarja, ki je v napadu utrpel zlom dna leve očesne votline, zlom mostička leve ličnice, zlom stene sinusa zgornje čeljustnice levo in udarnino obraza, udaril s pestjo. A nato zanikal, da bi ga njegov brat ali kdo drug poškropil s solzivcem in da so v nadaljevanju možakarja vsi trije skupaj brcali, ko je ležal na tleh. Tudi zase je na izrecno vprašanje sodnice dejal, da ga ni brcal. »Priznanja ne sprejmem, ker ni jasno in popolno, zato se zavrne«, je glede na slišano dejala sodnica. 

    Tožilstvo Aleksandru Strojanu in njegovemu mlajšemu bratu, 18-letnemu Primožu Strojanu, oba sta iz ljubljanskih Roj, ter 23-letnemu Stanku Železniku, ki ima stalno prebivališče v novomeškem romskem naselju Brezje, očita, da so se »v osebnem vozilu peugeot brez registrskih tablic pripeljali do njive v katastrski občini Ježica. Vsi trije so izstopili, pristopili do Antona Čemažarja, nakar ga je Aleksander Strojan s pestjo udaril v obraz, Čemažar je zato padel po tleh, in ga ležečega s pestjo še dvakrat udaril v obraz. Nato ga je Primož Strojan s solzivcem pošprical v obraz, ga s tem še bolj onesposobil, zatem pa so ga vsi trije večkrat brcnili v predel zadnjice in hrbta.«

    Preklic pogojnih

    Trojica, je bilo včeraj slišati na sodišču, je že večkrat prišla navzkriž z zakonom. Železnik, oče treh otrok, ki ima dokončano osnovno šolo, preživlja se s socialno pomočjo, je bil večkrat obsojen na pogojno kazen, predvsem zaradi tatvin. Primož Strojan, prav tako z osnovno šolo in prejemnik socialne pomoči, še ni bil obsojen, vendar je v številnih kazenskih postopkih – popisane so na dveh straneh, je poudarila Fekonjeva – in je bil kaznovan za cel kup prekrškov.

    Aleksander Strojan, ki ima dva otroka in je prejemnik socialne pomoči, pa je bil večkrat obsojen, tudi on predvsem zaradi tatvin, a tudi ropa. Enkrat so mu namesto dveh mesecev zapora naložili delo v splošno korist, vendar ga ni opravil, zaradi česar bo moral za rešetke. Osnovne šole ni končal. »Ker nisem želel hoditi. Ni mi šlo, saj veste, kako je to,« je le skomignil z rameni ob vprašanju sodnice, zakaj je dokončal le tri razrede.

    Po napadu na kmeta je v organizaciji civilne iniciative Zahtevamo varnost! potekal velik protestni shod. FOTO: Leon Vidic
    Po napadu na kmeta je v organizaciji civilne iniciative Zahtevamo varnost! potekal velik protestni shod. FOTO: Leon Vidic

    Tožilstvo je v primeru priznanja krivde povzročitve hude telesne poškodbe za vsakega iz trojice predlagalo po leto in pol zapora, za Železnika in Aleksandra pa še preklic izrečenih pogojnih kazni. Primož Strojan in Železnik krivde nista priznala. In čeprav bi sodnica, je pojasnila, včeraj lahko že začela z glavno obravnavo zoper trojico, se mora po zakonu izločiti iz postopka, ker ni sprejela Aleksandrovega priznanja krivde.

    Obramba je na predobravnavnem naroku podala več dokaznih predlogov. Odvetnik Andrej Žabjek je izpostavil, da je bilo v drugem postopku že izdelano izvedensko mnenje psihiatrične stroke za Primoža Strojana, ki naj ga sodišče pridobi. Železnikov zagovornik Bojan Celar je predlagal zaslišanje Boštjana Brajdiča.

    Prav on je namreč vozil peugeota, a ni izstopil iz avta in ga tako ni med obtoženimi, čeprav je bil v preiskavi. Odvetnik je poudaril, da je videl celotno stvar in bo lahko potrdil, da se Železnik oškodovanca ni niti dotaknil, je dejal. Odvetnica Lea Krstić pa predlaga zaslišanje izvedenca psihiatra Petra Preglja, ki je izdelal izvedensko mnenje za njenega varovanca Aleksandra Strojana. Izvedensko mnenje je po njenem nejasno in celo v nasprotju samo s seboj. Kdaj se sojenje začne, še ni znano, saj bo zadevo torej prevzel nov sodnik. 

    Izstopajo posamezniki

    Spomnimo, da je bila družina pretepenega kmeta po napadu zgrožena. Opozorili so, da jim Romi leta kradejo krompir, zajce in kokoši, pa se nič ne zgodi. Pretepeni kmet pa je v preiskavi povedal, da so jih že pred tem opozarjali zaradi kraj, a so jim grozili. Pripomnil je, da je med Romi veliko takšnih, s katerimi nima nobenih težav, so pa posamezniki, ki izstopajo. Tistega dne je nekaj pred 20. uro prišel pogledat, kakšno je stanje po suši. Takoj je opazil, da je precej krompirja pokradenega. Hodil je po njivi, naenkrat pa se je po cesti hitro pripeljal peugeot. V tistem je naglas bolj kot ne sam sebi dejal, kdo za vraga tukaj tako grdo koplje krompir oziroma kdo ga pobira. Besede naj ne bi bile namenjene moškim, ki so izstopili iz avta. A trije mladi fantje so prileteli proti njemu, nakar je takoj dobil udarec na levi strani pri očesu ...

    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Avtobusni potniki plačujejo, da stojijo na Bavarcu, zaprti v oglasna sporočila

    Mestni avtobus jasno izraža, da je Ljubljana mesto za dve različni kategoriji ljudi.
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Aleksander StrojanPrimož StrojanFranc Čemažarpretepnapadsojenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pariz

    Tatovi kronskih draguljev policiji iz Louvra ušli za trideset sekund

    Delujoča je bila le ena od dveh kamer, policija pa je zaradi slabe koordinacije sprva hitela na napačno lokacijo.
    11. 12. 2025 | 10:14
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kruta statistika

    Letos je za zapahi umrlo največ avstralskih staroselcev od leta 1980

    Od 113 ljudi, ki so od lanskega julija do junija letos umrli v priporu v Avstraliji, je bilo kar 33 aboriginov. Njihova povprečna starost je bila 45 let.
    11. 12. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Mourinho spregovoril o vrnitvi v Madrid

    Po nizu slabih rezultatov je prihodnost Xabija Alonsa pri madridskemu Realu nejasna. Morebitno vrnitev na Bernabeu je komentiral tudi Mourinho.
    11. 12. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Grožnje s spleta

    »Si ti v tistem videu … tistem, ki kroži po whatsappu?«

    Digitalno nasilje je resnična grožnja ženskam: briše njihov glas, ogroža njihovo varnost in jih izriva iz javnega prostora. Kako dolgo še?
    Nika Vistoropski 11. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Norveška

    Nobelova nagrajenka ponoči v Oslu pozdravila podpornike (VIDEO)

    Venezuelska opozicijska voditeljica je iz domovine pobegnila z ladjo. Vztraja, da se bo tudi vrnila. Medtem ameriška vojska vse bolj pritiska na Venezuelo.
    11. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
