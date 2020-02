FOTO:Napadi na policiste, prepovedane droge, pozivi k pretepu ...

Najhujši incident pa se je zgodil že sredi dneva, ko sta se v centru Maribora stepli navijaški skupini Viol in Green Dragonsov. FOTO: Zajem Zaslona

Zaradi nogometnega derbija so imeli mariborski policisti veliko dela, zato so jim pomagali tudi pripadniki posebnih policijskih enot iz vse Slovenije, so sporočili iz PU Maribor.Tekmo si je ogledalo okoli 9.500 gledalcev, najhujši incident pa se je zgodil že sredi dneva , ko sta se v centru Maribora stepli navijaški skupini Viol in Green Dragonsov.Kasneje so policisti obravnavali še dve kaznivi dejanji poškodovanje tuje stvari – enega osebnega avtomobila in zunanjih gostilniških stolov. Poleg tega so obravnavali dvanajst kršiteljev, ki so na štadion skušali vnesti pirotehnične izdelke. Dvema kršiteljema so tudi izrekli prepoved udeležbe na športnih prireditvah.Kasneje so isti ukrep izrekli še enemu kršitelju, ki se je nedostojno vedel na javnem kraju in ni upošteval ukazov policistov, obenem so ga tudi pridržali in mu izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Maribor.Med istim postopkom je drugi občan napadel policista. Policisti so uporabili telesno silo in ga prav tako pridržali. Tudi njemu so izrekli prepovedi udeležbe na športnih prireditvah, po zaključenem postopku pa so ga izpustili na prostost.Pred tekmo so policisti izdali plačilna naloga še dvema kršiteljema, ki sta se nedostojno vedla in žalila policiste. Enemu kršitelju so policisti zasegli posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da so prepovedna droga konoplja. Poslali so jih na preliminarno testiranje in če bo test pozitiven, mu bodo izdali odločbo o prekršku.En kršitelj najprej ni upošteval navodil varnostnika, nato se je nedostojno vedel do policistov, na koncu pa ni upošteval niti njihovih ukazov. Za nameček so policisti med varnostnim pregledom pri njem našli še pirotehnične izdelke.Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev med nogometno tekmo bodo zoper organizatorja sprožili hitri postopek zaradi kršitev zakona o javnih zbiranjih, so sporočili iz PU Maribor.Po tekmi so policisti zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju izdali plačilni nalog še več kršiteljem. Enemu od njiju, ki ni upošteval ukazov policistov, so tudi izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Še en plačilni nalog izdali kršitelju, ker se je nedostojno vedel do policistov.Plačilni nalog je prejel tudi kršitelj, ki je po tekmi želel preskočiti ograjo, varnostniku strgal jopič, se nedostojno vedel do policista in ga pozival k pretepu, zraven tega pa ni upošteval ukazov policistov, so še pristavili iz PU Maribor.