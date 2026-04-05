Napihal, zavrnil pregled, pobegnil in zletel z nadvoza

Policisti so ponoči v Kopru obravnavali 27-letnega voznika osebnega avtomobila iz Ljubljane. Potem ko mu je bilo zaradi pozitivnega preizkusa alkoholiziranosti odrejeno pridržanje, je pobegnil s kraja postopka, nato pa na cesti Koper-Izola prebil varnostno ograjo in zletel z nadvoza. Pri tem se je lažje poškodoval, tako da je pristal v bolnišnici.

Policisti so 27-letnika ustavili nekaj pred drugo uro ponoči. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je v litru izdihanega zraka pokazal 0,79 miligrama alkohola, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so vozniku odredili pridržanje, ker pa ni želel podpisati zapisnika, so mu odredili še preizkus z etilometrom. Voznik je nato z vozilom ušel s kraja postopka.

Na nadvozu z Ljubljanske ceste je zavil na glavno cesto Koper-Izola, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti prebil varnostno ograjo in z vozilom zletel z nadvoza na Ulico 15. maja. Policisti so mu ponovno odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je v litru izdihanega zraka pokazal 0,64 miligrama alkohola.

Voznik se je v nesreči lažje telesno poškodoval in je bil odpeljan v izolsko bolnišnico.

Policisti so mu vozilo zasegli, zoper njega pa bodo spisali obdolžilni predlog in mu izdali plačilni nalog, so še navedli na koprski policijski upravi.