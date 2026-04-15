Narkodilerje vodil svetovni prvak, med njimi tudi Slovenec

Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je na županijskem sodišču v Splitu vložil obtožbo proti 24 Hrvatom in enemu Slovencu, ki naj bi bili člani združbe za tihotapljenje in preprodajanje mamil.

Njen vodja in prvoobtoženi je nekdanji svetovni prvak v kickboxingu Marko Benzon z vzdevkom Čimpi, drugoobtoženi pa Hrvoje Kelić, imenovani Medo. Pomembno vlogo v družbi naj bi imel tudi 33-letni slovenski državljan Aljaž Sternad, ki ga prav tako najdemo med obtoženimi.