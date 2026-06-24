Naročil uro, poravnaval poštnino in ostal brez tisoč evrov

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je bil občan tarča spletne goljufije. Oškodovanec je po spletu naročil uro. Po tem je prejel obvestilo, da mora poravnati še tri evre poštnine. Ko je izvedel nakazilo, so mu neznanci z bančnega računa odtujili tisoč evrov.

Ker so spletne goljufije v porastu, policisti svarijo, naj se ljudje ne pustijo zavesti spletnim goljufom, naj ne odgovarjajo na mail oziroma nakazujejo denarja, ne odpirajo priponk in ne klikajo na povezave. Mail naj, so še dodali policisti v sporočilu za javnost, označijo kot vsiljeno pošto ali ga izbrišejo.