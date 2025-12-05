Naročniki niso dobili ne denarja ne hišk

Mitji Verlaku tožilstvo očita, da je za gradbena dela pobral avanse in izginil.

Sodnik murskosoboškega okrožnega sodišča Stanislav Jug je ta teden poklical na kazensko odgovornost Mitjo Verlaka iz Štajerske. Na predobravnavnem naroku ga je nameraval povprašati, kako se bo izrekel o očitkih tožilstva, da je zakrivil kaznivo dejanje poslovne goljufije, ko je od oškodovanca, ki je najel njegovo mariborsko podjetje Map consulting gradbeništvo, da mu na stanovanjski hiši izdela fasado, pobral 6000 evrov avansa, posla pa ni niti začel. Toda obtoženca ni bilo v razpravni dvorani. Njegov zagovornik Igor Weindorfer je razložil, da mu je varovanec dan pred obravnavo sporočil, da bo moral naslednji dan namesto na sodišče nujno k zdravniku, saj da ga je uščipnilo v hrbtu, dobil je tudi vročino. To je vznejevoljilo Juga, zato je Weindorferju naročil, naj dostavi sodišču ...