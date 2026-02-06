Moški enajst let zlorabljal in posiljeval ženo ter mučil hčerko

Na okrožnem sodišču na Hrvaškem so triinpetdesetletnega moškega, poklicnega pomorščaka, obsodili na štiri leta zapora. Obtožen je bil več hudih kaznivih dejanj, med katerimi so nasilje v družini, posilstvo in kršitev otrokovih pravic. Od leta 2008 do leta 2019 je na različne načine zlorabljal nekdanjo ženo in hčerko, navaja Jutarnji list.

Obtoženi je svojo nekdanjo ženo poleg poniževanja, žaljenja in groženj tudi fizično napadal. Nadzoroval je njen telefon in stike z drugimi osebami. Prvič jo je fizično napadel leta 2015, ko jo je odpeljal na osamljeno območje, jo iz avtomobila odvlekel proti prepadu in ji grozil s smrtjo. Po tem dogodku je nasilje nadaljeval tudi v njunem skupnem domu, kjer jo je posiljeval.

Med preiskavo so ugotovili, da je moški v teh enajstih letih zlorabljal tudi svojo hčerko, ki je takrat obiskovala prvi razred. Zapiral jo je na balkon ter bil do nje fizično nasilen. Žive živali je postavljal na segreto kuhalno ploščo in jo prisilil, da je gledala, kako umirajo. Deklica je zaradi teh dogodkov poiskala psihiatrično pomoč, kjer so ji diagnosticirali posttravmatsko stresno motnjo.

Ker ni bilo očividcev, je sodišče pri preučevanju dokazov upoštevalo izpovedi bližnjih ter mnenja strokovnjakov, kot so psihologi in psihiatri, ki so med preiskavo ugotovili številne travme pri obeh žrtvah.