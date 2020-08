Našli mrtvega voznika, nesreča že včeraj

Gorenjski policisti so danes v okolici Kranja obravnavali smrt voznika, ki je glede na zbrane podatke umrl že včeraj zvečer. Očitno je na ovinku z lokalne ceste zapeljal po strmi brežini navzdol in po prevračanju vozila umrl.



Voznika so našli mrtvega danes okoli 13. ure. Bil je izven vozila, policisti pa so odredili sanitarno obdukcijo. Okoliščine kažejo, da je bil v nesreči udeležen sam.



Gre za letošnjo sedmo smrtno žrtev na gorenjskih cestah. Tudi lani je bilo v tem obdobju mrtvih sedem udeležencev.