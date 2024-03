Našli že tretjo letalsko bombo

Na delovišču ob novogoriški železniški postaji so člani državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) včeraj dopoldne odkrili že tretjo neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne.

Leži 30 metrov severno od nekdanjega maloobmejnega prehoda v Solkanu. Kot so sporočili z Mestne občine Nova Gorica, gre za letalsko bombo, težko sto kilogramov, z enim vžigalnikom. Po zaključeni identifikaciji bodo pirotehniki bombo ponovno zakrili z zemljo in jo zavarovali, da bo varno počakala do dneva, ko jo bodo onesposobili, prav tako kot prvi dve najdeni bombi.

Dela na območju železniške postaje in železniški promet lahko nemoteno potekajo. Člani državne enote za varstvo pred NUS nadaljujejo pregled terena na severni strani novogoriške železniške postaje z globinskimi detektorji kovin in georadarjem. Nevtralizacija bomb in ob tem evakuacija okoliških prebivalcev bo predvidoma v nedeljo, 17. marca.