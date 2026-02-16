Ne nasedajte: v oglasu zlorabili identiteto zdravnika Igorja Švaba

V zadnjem času se vse pogosteje zlorablja identiteta znanih ljudi: od zvezdnikov do znanstvenikov, s pomočjo katerih poskušajo prodajati določene izdelke. Z Zdravniške zbornice so sporočili, da so nazadnje v spletnih oglasih zlorabili identiteto priznanega zdravnika, nekdanjega dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorja Švaba. Neupravičeno so uporabili ime in fotografijo, s čimer so izkoristili stisko ljudi in zavajali javnost.

FOTO: Zdravniška Zbornica/posnetek zaslona

Kot so v sporočilu za javnost navedli na zbornici, je dr. Švab v lažnem oglasu prikazan kot urolog, ki naj bi se ukvarjal z zdravljenjem impotence, ob tem pa naj bi priporočal tudi določen izdelek za zdravljenje erektilne disfunkcije.

»Nič od navedenega ni resnično. Poudarjamo, da dr. Švab ni urolog, ampak priznani specialist družinske medicine, ki nikoli ni sodeloval pri oglaševanju kakršnihkoli pripravkov, zdravil ali prehranskih dopolnil, ni dal nobenega strokovnega, osebnega ali komercialnega priporočila, ki ga oglas navaja. Uporaba njegove fotografije, funkcije in izjave je popolna manipulacija,« so zapisali.

Gre za nedopustno prakso, ki, kot zapisano, ni osamljen primer. Že večkrat so neznani oglaševalci zlorabili imena uglednih slovenskih zdravnikov ter jim pripisali neresnične izjave, zdravstvene nasvete in osebne izkušnje z izmišljenimi pripravki. Ljudje, ki v dobri veri iščejo pomoč, so tako izpostavljeni nevarnim prevaram in lažnim obljubam.

Zdravniška zbornica Slovenije je pri tem opozorila medije, javnost oziroma spletne uporabnike, da so previdni pri oglasih, ki obljubljajo hitra ali čudežna zdravljenja, uporabljajo podobe slovenskih zdravnikov, navajajo »strokovna priporočila«, ki jih ni mogoče preveriti in vsebujejo dramatizirane zdravstvene zgodbe.

FOTO: Zdravniška Zbornica/posnetek zaslona

Beovićeva, Matičičeva, Brecelj ...

Ob tem so navedli, da so pred kratkim zaznali tudi zlorabe identitete pri prof. dr. Bojani Beović, ki so jo lažno povezovali z izdelki za zdravljenje artritisa in za hujšanje ter ji pripisovali izmišljena priporočila.

Nedavno se je to zgodilo tudi prof. dr. Mojci Matičič, dr. med., infektologinji, ki jo v videoposnetku napačno predstavljajo kot ginekologinjo, ki naj bi se ukvarjala z inkontinenco. Enako že dlje časa zlorabljajo ime in fotografije dr. Erika Breclja, dr. med., pri čemer z lažnim profilom oglašujejo domnevno sredstvo za »čiščenje krvi«, čeprav dr. Brecelj ne prodaja in ne promovira nobenih zdravil, prehranskih dopolnil ali naravnih metod za čiščenje žil.

V preteklosti so goljufi zlorabili identiteto še več zdravnikov, med drugim doc. dr. Tadeje Kotar, prof. dr. Zlatka Frasa, izr. prof. dr. Juša Kšele in Davida Zupančiča.