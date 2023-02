Ne ve, od kod njegov DNK na paketu s kokainom

V nadaljevanju preberite:

Proti 59-letnemu Adrianu Petelinu iz Devina je vložena obtožba zaradi brutalnega umora 57-letnega Kobjeglavca Darja Grmeka. Odvisnik Petelin je bil eden od Grmekovih odjemalcev droge, poleg tega naj bi mu dolgoval veliko denarja, po govoricah sodeč celo 180.000 evrov. Ko so policisti po zločinu opravljali preiskavo v Grmekovi hiši, pa so s pomočjo strokovnjakov ugotovili tudi, kdo je bil njegov dobavitelj. V priporu in pred kratkim na zatožni klopi se je znašel Zasavec Nejc Sernel.