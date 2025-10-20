Ne vedo, kdo je ženska, ki je umrla na tirih pri Rudniku

Policisti prosijo za pomoč pri iskanju identitete ženske, ki je v nedeljo umrla na tirih pri trčenju z vlakom na območju ljubljanskega Rudnika. Stara je bila med 30 in 40 let, srednje postave, visoka je bila 160 centimetrov in imela je daljše temnejše lase. Vse, ki bi jo prepoznali, prosijo da podatke sporočijo policiji, so pozvali na PU Ljubljana.

Ženska je bila v času dogodka oblečena v črne pajkice, temnejšo jakno s kapuco s karirastim vzorcem in bordo rdečo majico. Obuta je bila v zeleno-bele športne copate s kvadratnim vzorcem. Na roki je imela rumeno uro, poleg nje pa so našli tudi korekcijska očala s svetlo modrim kovinskim okvirjem, so navedli na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o umrli osebi oziroma bi jo prepoznali po opisu ali predmetih, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na telefonsko številko 01 470 09 60, lahko pa pokličejo tudi interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.