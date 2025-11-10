Nečloveško pokončal kozo in vzel glavo

Nekdo je obglavil eno od osmih živali, ki so bile pod Taborom nad Cerovim tudi v izobraževalne namene

Nehumano ravnanje človeka, ki je z ostrim rezom obglavil eno od osmih koz, ki so se dober mesec pasle pod Taborom nad Cerovim, je presunilo 23-letnega Martina Cingerla iz Velike Račne. Študent športne vzgoje, ki je končal tako gimnazijo kot veterinarsko šolo in še višjo šolo živilske tehnologije, je skrbel zanje. »Zelo sem razočaran nad dejanji ljudi, ki smo baje boljši od živali,« je na družbenem omrežju zapisal ljubitelj živali, ki bo v prihodnje prevzel družinsko kmetijo na Veliki Račni. Kot je povedal, so jih iz Turizma Grosuplje, s katerimi njegova družina sodeluje, obvestili, da so v soboto našli poginulo kozo. Pred časom so se dogovorili, da bodo združili prijetno s koristnim in bodo koze pomulile travo pod Taborom. »Obiskovalcem so se zdele zanimive, kar se vidi po tem, da so se ...