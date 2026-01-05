Nekaj dni za Slovencem med skokom s padalom umrl še skakalec iz Avstrije

Le nekaj dni po tragični smrti 39-letnega Slovenca na gori Cima Capi med dolino Ledro in Gardskim jezerom v Italiji je med skokom s padalom umrl še Dunajčan. Danes zjutraj, malo pred 9. uro, je 44-letnik umrl med skokom z gore Brento, ki se prav tako nahaja na območju pokrajine Trentino.

Spremljevalec je njegov skok snemal, nato pa takoj po nesreči poklical reševalce.

Centralni nadzorni center je obvestil reševalni helikopter, ki je med prvim preletom lociral skakalca. Reševalec in zdravniška ekipa so se nato z vitlom spustili, vendar so lahko le potrdili njegovo smrt. Truplo so nato s helikopterjem prepeljali v vas Gaggiolo di Dro, poroča Krone.