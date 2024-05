Nekatere slovenske šole tarča generičnih grozilnih sporočil

Nekatere osnovne in srednje šole po Sloveniji so na svoje e-poštne naslove prejele sporočila z varnostno grožnjo, so danes sporočili z Generalne policijske uprave. Poudarjajo, da za tovrstna sporočila, znana tudi iz nekaterih drugih držav, velja ocena zelo nizke stopnje tveganja in da ni razloga za preplah.

»V policiji smo se takoj odzvali in po prejemu sporočil zbrali obvestila. Po doslej zbranem gre za generirana/generična elektronska sporočila, ki so bila zaznana tudi že v nekaterih drugih državah, na primer na Slovaškem in Cipru,« je zapisala predstavnica policistov Maja Ciperle Adlešič.

»Prav tako po doslej zbranih obvestilih v policiji ocenjujemo, da gre za zelo nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah ali paniko,« poudarjajo.

O zbranih obvestilih so seznanili ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, pošiljanje sporočil s sporno vsebino pa obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti po 314. členu kazenskega zakonika.