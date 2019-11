Nekdanja policista priznala krivdo

Celje – Nekdanja policista, brata Mario in Darko Nikolić sta priznala zlorabo uradnega položaja, čeprav sta doslej zatrjevala, da sta nedolžna in da gre za konstrukt. Brata, ki sta v domačem Velenju veljala za strah in trepet tamkajšnjega podzemlja, nista več policista in živita v Švici. Sodišče jima je dosodilo pogojno kazen.Tožilstvo je obema očitalo zlorabo uradnega položaja in Darku tudi promet z orožjem, pri njem doma so namreč našli 60 nabojev, potem ko so ju policijski kolegi aretirali spomladi leta 2013. Brata, eden je bil policist na Jelšanah, drugi pa v Rogaški Slatini, naj bi velenjsko podzemlje urejala na ...