Nekdanja policistka v stanovanju skrivala truplo matere, vnovčila za 30.000 evrov pokojnin

Tik onkraj slovensko-italijanske meje, v Miljah pri Trstu, odmeva pretresljiv primer nekdanje policistke, 57-letnice, ki je v stanovanju najmanj dve leti, morda tri, skrivala posmrtne ostanke svoje matere, umrle v starosti 84 let. O tem so poročali tržaški Il Piccolo, Repubblica in drugi mediji. V stanovanju je živela tudi vnukinja pokojne.

Kot navaja portal ildolomiti.it, naj bi zatesnila vrata in okna, da bi preprečila, da bi vonj razpadajočega trupla – ki se je sčasoma praktično mumificiralo – vzbudil sum pri sosedih. Ko so situacijo vendarle razkrili, naj bi preiskovalcem povedala, da je mater doma našla mrtvo, a ni vedela, kaj storiti. »Nisem se mogla ločiti od nje.«

Navajala, da počiva ali da je na počitnicah

Tistim, ki so spraševali po njej, je navajala, da počiva ali da je na počitnicah. Naposled so postale socialne službe sumničave zaradi dolgotrajne odsotnosti stikov s starejšo. Zahtevale so temeljitejši nadzor.

Policija in gasilci so na silo odprli vhod v stanovanje in naleteli na prizor, ki so ga opisali kot pretresljiv. Truplo matere je postalo kup oblačil, ki o prekrivala kožo in kosti. Prve ugotovitve sodnega izvedenca niso pokazale na znake nasilja.

Sicer je v stanovanju skupaj s 57-letnico, ki je bila tudi uporabnica storitev centra za duševno zdravje, živela še vnukinja pokojnice.

Preiskovalci sumijo, da nekdanja policistka materine smrti ni prijavila, ker je tako še naprej prejemala njeno pokojnino. V tem času je bilo na skupni račun redno nakazanih več kot 30.000 evrov pokojnine.