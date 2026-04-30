Nekdanjemu frontmanu skupine Spandau Ballet 14 let zapora

Nekdanjega pevca skupine Spandau Ballet Rossa Davidsona, ki je nastopal pod imenom Ross William Wild, so obsodili na 14 let zapora. Spoznali so ga za krivega več posilstev in spolnih napadov na šest žensk.

Ikonični frontman skupine, ki je doživela zlato obdobje v 80. letih prejšnjega stoletja, je bil pevec Tony Hadley, a je ta leta 1990 nastopil samostojno kariero. K skupini se je znova vrnil mnogo kasneje, leta 2009 in ostal do leta 2017, leto zatem pa ga je na koncertni turneji nasledil Davidson.

Kriv vrste posilstev, branil se je kot »spolno pozitiven«

Davidsona je sodišče spoznalo za krivega vrste posilstev in spolnih napadov nad šestimi ženskami med avgustom 2013 in decembrom 2019, torej tudi v času sodelovanja s Spandau Balletom. Kot navaja The Independent, so 38-letnega pevca in tudi igralca obsodili zaradi dveh primerov posilstva, poskusa posilstva, treh spolnih napadov in dveh obtožb voajerizma.

Pevec je sicer znan tudi po nastopih na West Endu v mjuziklu We Will Rock You. Na sodišču se je branil kot »spolno pozitiven«, trdil je, da so bili vsi njegovi odnosi z ženskami sporazumni.

Sodnik John Dodd je na sodišču Wood Green Crown Court presodil drugače: »V obdobju šestih let med letoma 2013 in 2019, v času, ko se je vaša odrska in glasbena kariera hitro razvijala in ko so vas mnogi videli kot karizmatičnega, ste se do žensk obnašali povsem sramotno.« Poudaril je, da je vsaka od šestih žrtev nazorno in brez pretiravanja pričala o tem, kako je zlorabil njihovo zaupanje.

Odločilni posnetki na njegovem telefonu

V javnost so že pred razsodbo prišli podatki tožoilstva, da se je posnel med posilstvom ene od žensk. Nekatere obtožbe spolnih napadov, ki so temeljile na videoposnetkih, odkritih na njegovem telefonu, pa so kazale na primere, ko je otipaval speče ženske. Te so za spolne napade izvedele šele, ko jih je o tem obvestila policija.

Tožilec Richard Hearnden je povedal, da je Davidson veljal za »nekakšen seks simbol«. Bil je uspešen, glasbeno nadarjen in je veljal za»očarljivega in karizmatičnega, a sta dve ženski povedali, da je imel »veliko temnejšo plat, ki je sprva nista opazili«. Obtoženec je sicer med zaslišanjem sedel v obtožni klopi in bral knjigo, medtem ko so na sodišču brali izjave o trajnih travmah, ki jih trpijo žrtve.