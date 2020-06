Nekdanji največji davčni dolžnik prestaja zaporno kazen

Ljubljana – Nekdanji direktor ljubljanske družbe Maxicom Zlatan Kudić prestaja šest let in pol zaporne kazni. Tolikšno kazen mu je pred nekaj meseci izreklo okrožno sodišče po priznanju krivde za davčno utajo in pranje denarja. Ker se zoper sodbo ni pritožil, je ta pravnomočna in izvršljiva.Kudić, ki je bil pred časom s 25 milijoni evrov dolga rekorder med davčnimi dolžniki, je marca priznal krivdo, da je prikazoval fiktivne posle med povezanimi podjetji in na tej podlagi od Fursa zahteval večmilijonsko vračilo DDV. Ko mu je davkarija prišla na sled, je poslovanje prenesel na svoje drugo podjetje in vlagal zahtevke, s ...