Nekdanji policist in njegov pajdaš v zapor

Ropala sta na širšem celjskem območju, pa tudi v Ljubljani in Mariboru. Največkrat je šlo za bencinske servise in poslovalnice Pošte Slovenije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ostajata v priporu

Roparja, ki sta sejala strah po poštah in bencinskih črpalkah ter nakradla za več kot 155.000 evrov gotovine in vinjet, sta obsojena na 13 in 12 let zapora. FOTO: Jure Eržen/Delo

Celje – Roparja, ki sta sejala strah po poštah in bencinskih črpalkah ter nakradla za več kot 155.000 evrov gotovine in vinjet, sta obsojena na 13 in 12 let zapora., nekdanji policist, je dobil višjo kazen, saj je poleg petnajstih oboroženih ropov zenkrat ropal tudi sam, januarja letos pa nevarno vozil in se upiral aretaciji. Oba sta krivdo priznala in podpisala sporazum s tožilstvom.Dovgana in Kosa so ujeli po zadnjem ropu 14. januarja letos, ko sta zamaskirana na bencinskem servisu na Ljubljanski cesti v Celju prisilila zaposleno, da jima je izročila denar in za skoraj 50.000 evrov vinjet. Potem sta se odpeljala z osebnim avtomobilom, a so jima bili policisti in kriminalisti hitro za petami. Filmska vožnja, vozil je Dovgan, se je s celjskih ulic preselila na avtocesto. Tam je vozil 200 kilometrov na uro in tovorna vozila prehiteval po odstavnem pasu. Vratolomno vožnjo so policisti prekinili šele v Žičah s stingerjem. Avto sta zapustila in poskušala pobegniti peš, a so ju ujeli in od takrat nista več prišla na prostost.Kriminalisti so ju po aretaciji sumili štirih ropov, kasneje se je izkazalo, da jih imata na vesti še enajst, Dovgan je potem priznal še rop bencinskega servisa, ki se ga je lotil sam. Ropala sta na širšem celjskem območju, pa tudi v Ljubljani in Mariboru. Največkrat je šlo za bencinske servise in poslovalnice Pošte Slovenije, oropala pa sta tudi Tenis bar v celjskem mestnem parku. V vseh ropih, ki sta jih izpeljala, sta uslužbencem in uslužbenkam grozila, v nekatere merila tudi pištolo.Na naroku za izrek kazenske sankcije sta se oba javno pokesala. Dovgan je v solzah dejal, da sta se znašla v hudi finančni in socialni stiski: »Zato dejanja niso bila stvar pohlepa. Vsem, ki sem jih na kakršen koli način prizadel, se opravičujem. Z Dejanom Kosom nisva slaba človeka, ampak dobra človeka, ki sta naredila veliko napako in si z njo uničila življenje. Vseeno pa mislim, da si nisva zaslužila tako visoke zaporne kazni. Po prijetju sem vseskozi sodeloval s policijo. Upam, da bom zato dobil nižjo kazen. Prosim, da mi zaradi moje varnosti dovolite prestajanje zaporne kazni v Celju.« Dovgan je namreč nekdanji policist. Pokesal se je tudi Kos: »Z Alešem nisva slaba človeka, se pa oba zavedava, kaj sva storila. Prosim, če mi čim prej dovolite, da začnem prestajati kazen, ki bi jo rad prestajal v zaporu na Dobu.«Sodnica celjskega okrožnega sodiščaje na današnji razglasitvi sodbe pojasnila, da v primeru sporazuma s tožilstvom ne more posegati v višino dogovorjene kazenske sankcije in da mora preveriti le zakonitost sklenjenega sporazuma. Pojasnila je, da morata vrniti skupaj 51.511 evrov protipravne premoženjske koristi ter plačati del že priglašenih premoženjskopravnih zahtevkov oškodovanih družb, pri čemer so jima dobrih 54.000 evrov vzeli že januarja, ko so ju prijeli. Tožilstvo je predlagalo, da bi Dovganu odvzeli nepremičnino, vendar je sodnica pojasnila, da v tem primeru to ni primerno, saj je Dovgan le solastnik s hipoteko obremenjene nepremičnine, v kateri živijo njegovi bližnji, odvzem bi torej prizadel tretje osebe.