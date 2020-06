Nekdanji policist in sostorilec oborožena nad pošte in črpalke

Celje – Nekdanji celjski policist Aleš Dovgan in Dejan Kos, obtožena več ropov na območju Celja, Ljubljane in Maribora, sta s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde. A na izrek kazenske sankcije na celjskem okrožnem sodišču bosta počakala do 11. junija.



Obtožena sta 15 ropov, ropala pa naj bi predvsem pošte in bencinske črpalke. Celjski policisti so 41-letnega Dovgana in 29-letnega Kosa, ki sta ropala od avgusta 2018, prijeli januarja letos po ropu bencinskega servisa na Ljubljanski cesti v Celju.

Kot je na včerajšnjem predobravnavnem naroku povedala tožilka Irena Igerc, sta pri ropih uporabila silo in grozila zaposlenim, med seboj pa sta si naloge razdelila.



Dovgan, ki je obtožen še nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, je menda nadzoroval potek ropov, medtem ko je Kos s pištolo ustrahoval zaposlene na poštah in črpalkah. Le pri zadnjem in prvem ropu naj pištole ne bi uporabila, prav tako naj bi pri zadnjem ropu zamenjala vlogi. Z ropi naj bi pridobila več kot 150.000 evrov.

Na Policijski upravi Celje dvakrat odpuščen

Dovgan, ki je bil v preteklosti zaposlen na celjski policijski upravi, od koder so ga dvakrat odpustili, ima na vesti en rop več, saj je enega izvedel sam, poleg tega mu obtožnica očita tudi nevarno vožnjo v cestnem prometu in preprečitev dejanja uradni osebi, saj je po zadnjem ropu na Ljubljanski cesti v Celju v svojem vozilu kar pol ure bežal pred policisti.



Dovgan se je s tožilstvom pogodil za enotno 13-letno, Kos pa za enotno 12-letno zaporno kazen. Prihodnji četrtek bosta oba slišala, kakšno usodo jima je namenila sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, ki je sicer sporazum o priznanju krivde sprejela. Pred izrekom kazni bosta še predstavila svojo plat.



Sodišče je že prejelo nekaj premoženjskopravnih zahtevkov, a vseh oškodovancev včeraj ni bilo na narok, zato bo počakalo, da se izrečejo o zahtevkih. Obtožena sta del povzročene škode oškodovancem že vrnila.