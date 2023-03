Nekdanji policist ni znal dokazati izvora gotovine

V nadaljevanju preberite:

Med 28. avgustom 2018 in 8. februarjem 2020 naj bi štirim policistom s Postaje mejne policije (PMP) Gruškovje ter še nekemu drugemu policistu državljani tretjih držav plačali, da so jim v potnih listinah lažno potrjevali prehod zunanje schengenske meje. Pri danes že nekdanjem policistu so takrat zasegli 81.741 evrov gotovine, večji del pa bo, kot kaže za zdaj, pristal v rokah države. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je zoper Hozjana na ljubljansko okrožno sodišče vložilo tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.