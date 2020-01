Nekdanji vodilni v Hypu obsojeni za kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja

Po petih letih se je sojenjeinkončalo. Nekdanji vodilni možje slovenske podružnice banke Hypo so obsojeni za kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja. Sodišče je nekdanje vodilne v finančni skupini Hypo Alpe Adria spoznalo za krive, sledi še izrek kazni.Sodišče jih je preganjalo in obtožilo zaradi nepremičninskih poslov, s katerimi so banko domnevno oškodovali za 22 milijonov evrov. Tožilstvo je skupaj zanje predlagalo 38 let zaporne kazni. Poleg šest do osem let zapornih kazni obtoženim grozi tudi do okoli 35.000 evrov denarnih kazni.Leta 2015 je v tej zadevi ob začetku sojenja krivdo v zameno za leto in pol pogojne zaporne kazni priznala le nekdanja direktorica Vegrada»Krivi so, ker so z namenom, da bi sebi pridobili premoženjsko korist, zlorabili svoj položaj,« je v obrazložitvi sodbe dejal sodnik. To so po njegovih besedah storili s pomočjo že pravnomočno obsojene Hilde Tovšak.