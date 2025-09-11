Nemec iz ferrarija na avtocesti grozil s pištolo

Danes nekaj po deveti uri zjutraj so bili policisti obveščeni, da je enega od voznikov na avtocesti A1 med Brezovico in Vrhniko izsilil voznik osebnega avtomobila ferrari modre barve nemških registrskih oznak, pri tem pa je voznik ferrarija skozi okno pištolo nameril proti drugemu vozniku, so sporočili s policijske uprave Koper.

Ferrari je nato odpeljal v smeri Postojne. Policisti so ga opazili med Postojno in Pivko ter ga v naselju Petelinje ustavili. Med postopkom so pri vozniku ferrarija, 58 letnem nemškem državljanu, našli plinsko pištolo in jo zasegli, vse nadaljnje postopke pa so na kraju prevzeli policisti PP Logatec.