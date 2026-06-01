Nemškemu podjetju nakazal denar za nakup vozila, a postal tarča spletne prevare

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je bil občan tarča spletne goljufije. Kontaktiral je nemško podjetje, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov, ter prejel pogodbo in predračun za vozilo v višini 43.000 evrov. Predračun je poravnal.

Kasneje pa je ugotovil, da je neznani storilec vdrl v informacijski sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo, in občanu poslal lažno pogodbo ter drug transakcijski račun, kamor je občan denar tudi nakazal.