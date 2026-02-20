Nemški baron umrl v Švici, plaz je odnesel njega in sina

Na seznamu žrtev snežnih plazov v Alpah, ki so v zadnjih tednih zelo številne, se je znašel tudi 49-letni baron Felix Freiherr zu Knyphausen. Umrl je med smučanjem izven označenih prog smučišča Savognin v kantonu Graubünden v Švici.

Njegov 15-letni sin, ki ga je plaz prav tako ujel, je nesrečo preživel. Pravočasno so ga rešili izpod plazu in prepeljali v bolnišnico v Churu.

Plaz se je sprožil, ko je Felix Freiherr zu Knyphausen, sicer lastnik dvorca Bodelschwingh v Dortmundu, smučal s sinom in nekaterimi drugimi. Nenadoma se je sprostila masa snega, ki jih je zasula. Priče so takoj poklicale pomoč.

Kot navaja švicarski portal Bluewin, je reševalna akcija potekala pod težkimi pogoji. Po podatkih reševalcev so bili vključeni helikopterji, gorski reševalci in lokalni pomočniki. Sina so pravočasno rešili in po doslej znanih informacijah ni telesno poškodovan, za očeta pa je bila pomoč prepozna. Kljub takojšnjim poskusom oživljanja s strani gorskih reševalcev je umrl na kraju nesreče.

Policija je sprožila preiskavo glede okoliščin nesreče. Po doslej znanih informacijah so zimski športniki smučali na odprtem terenu. Trenutno v Alpah zaradi svežega snega in vetra velja povečano tveganje za plazove, zato nujno opozarjajo pred smučanjem izven varovanih prog.