Nepozabljeni primer Makoter: na prostost spustili morilca Bojana Žalika

Po skoraj 25 letih zapora je bil pogojno odpuščen Bojan Žalik, ki je bil zaradi umora Janka Makoterja s Cvena pri Ljutomeru obsojen na 30 let zapora. Žalik, danes star 57 let, je kazen prestajal od leta 2000 naprej in je prvi v Sloveniji, ki je za takšno dejanje prestal tako dolg zaporniški staž pred odpustom. Do leta 2030, ko bi se mu kazen sicer iztekla, bo pod nadzorom probacijske službe.

Izjava ob izpustu je bila kratka in spravljiva. Za Svet na kanalu A je dejal, da je »danes drugačen človek« in da želi nadaljevati življenje v miru in poiskati delo. Napisal je tudi že osnutek za svojo knjigo.

Umor, ki je zaznamoval lokalno okolje

Umor Janka Makoterja se je zgodil septembra 1999 v njegovi hiši na Cvenu. Storilci so ga pretepli, zabodli in ustrelili. Sodišče je zaradi kaznivega dejanja obsodilo tri moške – poleg Žalika še Ladislava Olaha in Darka Šinka. Primer je odmeval tudi zaradi poznejših sodnih postopkov proti žrtvini ženi, Milici Makoter.

Milico Makoter, ki so ji očitali, da je naročila umor moža, je višje sodišče junija 2006 dokončno oprostilo. FOTO: Arhiv Dela

Milico Makoter je tožilstvo leta 2000 obtožilo, da naj bi umor naročila. Na prvi stopnji je bila obsojena na 30 let zapora, kar je bila tedaj najvišja izrečena kazen v državi. V priporu je preživela 42 mesecev. Leta 2003 je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo zaradi procesnih napak, nato je bila ponovno obsojena, a jo je višje sodišče junija 2006 dokončno oprostilo.

Primer je sprožil močne delitve med pravnimi strokovnjaki, tožilci, sodniki in delom javnosti. Ključno vprašanje je bilo verodostojnost dokazov, zlasti rokopisne analize lističa, ki naj bi dokazoval komunikacijo z enim izmed storilcev. Nemško izvedensko mnenje je povzročilo dvom, zaradi katerega je bila oproščena.

Prejela odškodnino

Zaradi neupravičenega pripora Makoterjeva od države zahteva 500.000 evrov odškodnine, in sicer za duševne bolečine in omejitev svobode. Ponujenih 51.000 evrov v mediaciji leta 2010 je zavrnila. Tožbo je vložila konec leta 2010, sodni postopki pa so se začeli leta 2012 na ljubljanskem okrožnem sodišču. Sama je poudarila, da ji denar ne more povrniti prestanega, a da zahteva ustrezno zadoščenje. Po poravnalnih pogajanjih je vlada državnemu pravobranilstvu dala soglasje za poravnavo v višini približno 260.000

FOTO: Bakal Oste

Po vrnitvi iz pripora je ponovno prevzela vodenje družinskega podjetja Makoter, ki izdeluje plastične vrečke. Kljub gospodarskim razmeram je, vsaj tako je veljalo pred časom, ohranila vseh približno 130 delovnih mest, kolikor jih je bilo že pred umorom njenega moža. Javnosti se ne izpostavlja in zase pravi, da je zadeva zanjo “preteklost”.