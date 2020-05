Nepremičninski mogotec Jančar podpisal sporazum s tožilstvom

Sporna gradnja

Družbe Aleksandra Jančarja so lastnice več hotelov po državi, v Celju hotela Evropa in hotela Celeia (na fotografiji). FOTO: Špela Kuralt/Delo

Izgubljeni milijoni

Kazen avgusta?

Celje – Specializirano državno tožilstvoočita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Gre za zgodbo družbe Avioprojekt, ki je gradila garažno hišo ob jeseniški bolnišnici. V spornih poslih naj bi izginilo več milijonov evrov.Na današnji predobravnavni narok na celjskem okrožnem sodišču je prišel le Jančar, ne pa tudi obtoženi, ki je nasledil Jančarja na mestu direktorja Avioprojekta. Paušerju tožilstvo očita ponarejanje listin. Kot so pojasnili na sodišču, je Jančar 14. maja s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Za tovrstna kazniva dejanja je sicer zagrožena kazen do osem let zapora. Kakšna kazen je predvidena v sporazumu, ni znano.Družbo Avioprojekt je ustanovilo Jančarjevo podjetje Maksimilijan novembra 2007. Kot je poročal spletni portal Pod črto , je le nekaj mesecev kasneje novoustanovljena družba pridobila posel gradnje garažne hiše pri jeseniški bolnišnici. Projekt je nanje prenesla družba Konstruktor, ki je posel dejansko dobila na razpisu.Jančar, ki je bil od maja 2008 do 20. januarja 2010 direktor Avioprojekta, je družbo v začetku januarja 2010 prodal družbi Oberon, katere lastnica je bila družba Pluton gradnje savinjskega podjetnika. V tem času je Avioprojekt dobil posebno posojilo Hypo Leasinga. Šlo je za način financiranja, po katerem je Avioprojekt prodal stavbno pravico Hypo Leasingu za gradnjo garažne hiše. Tako je pridobil denar za gradnjo, z mesečnimi plačili pa bi to stavbno pravico odkupil v desetih letih.Avioprojekt je od Hypo Leasinga dobil 7,3 milijona evrov. Da so lahko dobili toliko denarja, so morali prodati še več premoženja, ne le stavbno pravico, je poročal portal Pod črto. Ključna naj bi bila pogodba, po kateri lahko Avioprojekt zastavi upravljanje z zunanjimi parkirišči za pridobitev posojila. Pogodbo je kot direktor Avioprojekta podpisal Jančar.Kasnejši pregled forenzične računovodkinje je pokazal, da je Avioprojekt za gradnjo porabil 2,4 milijona evrov. Kam so izginili preostali milijoni, ni znano. Avioprojekt je decembra 2015 pristal v stečaju, med terjatvami je tudi omenjenih 7,3 milijona evrov.Pooblaščenec stečajne upraviteljice Avioprojektaje na današnjem predobravnavnem naroku napovedal, da bo Avioprojekt v stečaju vložil premoženjskopravni zahtevek. Na naroku je dejal, da je stečajna upraviteljica razpolagala le z dopisom specializiranega tožilstva, iz katerega izhaja, da naj bi si Jančar pridobil 500.000 evrov protipravne premoženjske koristi.Čeprav je Jančar krivdo priznal, naroka za izrek kazenske sankcije sodnicadanes še ni mogla izpeljati. Poleg Jančarja sta namreč protipravno premoženjsko korist pridobila še ena pravna in ena fizična oseba. Kot je pojasnila Turinekova, morajo pred izrekom kazenske sankcije vse zaslišati glede odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi. Ker gre v enem primeru za državljana Avstralije in bo najverjetneje treba opraviti videokonferenco, je narok za izrek kazenske sankcije določila konec avgusta.Aleksander Jančar, čigar družbe so lastnice več hotelov po državi, danes ni dajal izjav.