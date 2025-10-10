Nepridipravi ukradli bika in telico

V okolici Šentjerneja so neznani storilci v noči na četrtek iz hleva ukradli bika, težkega približno 220 kilogramov, in telico, težko približno 350 kilogramov. Vrednost ukradene živine je po oceni lastnika 3000 evrov.

V Brežicah so storilci s stadiona ukradli traktorsko kosilnico znamke Husqvarna. Po podatkih iz poročila se je nahajala pod zaklenjenim nadstreškom. Škoda je v tem primeru ocenjena na tisoč evrov.

Policisti so na obeh lokacijah opravili ogled kraja dejanja. Zbiranje obvestil in preiskava obeh primerov se nadaljujeta.