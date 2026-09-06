Neprijavljeno kurjenje ušlo izpod nadzora, eden od gasilcev pristal v bolnišnici

Ob 12.16 je pri vasi Babiči v zaledju Kopra gorelo v naravnem okolju ob cesti, med gašenjem je enemu izmed angažiranih gasilcev postalo slabo.

Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje, so gasilci Gasilske brigade Koper in Prostovoljnega gasilskega društva Babiči ugotovili, da je enemu izmed tamkajšnjih kmetov neprijavljeno kurjenje ušlo izpod nadzora.

Stroje, ki so bili v neposredni bližini, je lastnik sam umaknil. Gasilci so pogasili 300 kvadratnih metrov površine. Med gašenjem je enemu gasilcu postalo slabo. Kolegi so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Odpeljali so ga v bolnišnico v Izoli.