Nesojenemu pivovarju Begiću nova klofuta sodišča

Ljubljana – Odločitev novomeškega okrožnega sodišča Zemirju Begiću, ki že več kot dve desetletji vztraja v sodni bitki proti državi zaradi propadlega posla in škode, nastale na podlagi inšpekcijskega ukrepa prepovedi proizvodnje pijač iz kanabisa, ni prinesla pričakovanega zadoščenja. Sodišče je namreč zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za plačilo izgubljenega dobička in rente. O višini odškodnine za tako imenovano navadno škodo pa še ni začelo niti odločati.Zdaj 54-letni Begić vztraja, da mu med drugim zaradi izgube hiše, izgube zaslužka, pa tudi nezmožnosti uporabe blagovne znamke pripada 12 milijonov evrov ...

