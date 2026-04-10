Drama na Kanarskih otokih, avtobus zletel s ceste (VIDEO)

Avtobus z britanskimi turisti je zletel z avtoceste in se prevrnil po nasipu na španskem atlantskem otoku La Gomera na Kanarskih otokih, pri čemer je umrla ena oseba, 27 pa je bilo ranjenih, so sporočile oblasti.

Službe za nujno pomoč Kanarskih otokov so na omrežju X objavile, da je umrl moški in da so trije od poškodovanih v resnem stanju, na kraj nesreče pa so poslali reševalna vozila in helikopter. Fotografija, ki so jo objavile službe za nujno pomoč, prikazuje bel avtobus s 28 ljudmi na krovu, vključno z voznikom, prevrnjen na strmem in skalnatem terenu pod ostrim cestnim ovinkom.

FOTO: Forta Via/Reuters

Helikopterji so dve huje poškodovani žrtvi prevažali v bolnišnice na otoku Tenerife, so dodale službe za nujno pomoč. Najvišji predstavnik za izredne razmere na La Gomeri Hector Cabrera je za javno televizijo TVE povedal, da so potniki bivali v hotelu na otoku in da so jih prevažali v pristanišče San Sebastian de La Gomera.

Toplo podnebje in slikovite plaže delajo Kanarske otoke za priljubljeno turistično destinacijo v Španiji, ki je drugo najbolj obiskano državo na svetu za Francijo. Več kot 15 milijonov ljudi je leta 2025 obiskalo atlantsko otočje, kažejo podatki državnega statističnega urada INE.