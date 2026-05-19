Voznik v času nesreče vozil le 23 kilometrov na uro, bil je povsem trezen

Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po petkovi tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. »Gre za tragedijo, ki nas je globoko pretresla,« je dejal Vihar in pozval k spoštljivi obravnavi dogodka ter zadržanosti in odgovornosti v javnih izjavah.

»Družini, svojcem in bližnjim mladega dekleta, ki je v petek, 15. maja, izgubilo življenje v prometni nesreči na območju Kopitarjeve ulice, v kateri je bil udeležen avtobus Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), izrekam iskreno in globoko sožalje,« je danes dejal Vihar.

FOTO: Blaž Samec

Preiskava ni zaključena

Tudi Janković je njeni družini, bližnjim in sošolcem s poljanske gimnazije izrazil globoko sožalje. »Ne vem, kako bi vrnil življenje. Sem v joku in nesreči z družino,« je dejal na današnji novinarski konferenci.

Vihar je potrdil, da v LPP v celoti sodelujejo s policijo. Ker preiskava ni zaključena, vzrokov za prometno nesrečo ni mogel komentirati. Je pa navedel, da avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen, da je bilo na njem 71 potnikov od skupne zmogljivosti 150 potnikov, da ni odstopal od voznega reda, da je voznik po Poljanski cesti vozil s hitrostjo 23 kilometrov na uro in da je pred tem upošteval vse odmore in počitek. Voznik je bil popolnoma trezen in brez kakršnihkoli substanc, je dodal župan.

»Teh dejstev ne izpostavljamo zato, da bi kakorkoli zmanjšali težo dogodka ali prelagali odgovornost, izpostavljamo jih zato, ker želimo, da razprava o tako občutljivem in tragičnem dogodku temelji na preverjenih informacijah ter spoštljivem odnosu do vseh vpletenih,« je poudaril Vihar. »To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, v njej je življenje izgubilo mlado dekle, posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno vpletene,« je dodal.

Vozniku nudijo vso podporo

Predsednik sindikata Gregor Cunder je zagotovil, da vozniku nudijo vso podporo. Teža dogodka je za LPP še večja, ker je v družbi zaposlena tudi njegova žena. »Takoj po dogodku mu je bila ponujena psihološka pomoč,« je pojasnil Vihar in dodal, da bo psihološke pomoči deležna tudi njegova družina.

Glede pisma Sindikata voznikov avtobusov Slovenije, v katerem so po petkovi tragediji med drugim zapisali, da je bilo »samo vprašanje časa, kdaj bo sistem, ki voznike potiska na rob zmogljivosti, pripeljal do tragedije«, sta Vihar in Cunder zagotovila, da takšnih razmer v LPP ni.

Na to po njunih navedbah kaže podatek o zelo majhni fluktuaciji in o splošnem zadovoljstvu zaposlenih v podjetju. V LPP so ob tem po Viharjevih navedbah uspešno prebrodili kadrovsko stisko. »Danes imamo veliko več sodelavcev voznikov, kot smo jih imeli pred letom ali dvema,« je povedal in dodal, da vozniki v LPP opravijo tudi zelo majhno število nadur.