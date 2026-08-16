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    Črna kronika

    Avtobus zapeljal v jarek in se prevrnil, voznik je zaspal za volanom

    V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo 12 ljudi, deset je huje, 37 pa lažje poškodovanih.
    Gre za najhujšo prometno nesrečo na Madžarskem od leta 2003, ko je vlak pri Siofoku trčil v nemški turistični avtobus, pri čemer je umrlo 33 ljudi, poroča AFP. FOTO: Balazs Toth/mezokovesd Kepekben/Reuters
    Galerija
    Gre za najhujšo prometno nesrečo na Madžarskem od leta 2003, ko je vlak pri Siofoku trčil v nemški turistični avtobus, pri čemer je umrlo 33 ljudi, poroča AFP. FOTO: Balazs Toth/mezokovesd Kepekben/Reuters
    STA, R. I.
    16. 8. 2026 | 10:04
    16. 8. 2026 | 11:02
    2:54
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    V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo 12 ljudi, deset je huje, 37 pa lažje poškodovanih, je sporočila madžarska policija.

    Avtobus je zapeljal z avtoceste v bližini kraja Mezőkeresztes, približno 140 kilometrov vzhodno od Budimpešte. Avtobus s poljskimi registrskimi oznakami je po avtocesti M3 vozil proti Nyíregyházi, ko je na ravnem odseku zapeljal s ceste v jarek in se prevrnil, poroča Reuters.Po prvih ugotovitvah policije naj bi voznik zgodaj zjutraj zaspal za volanom. Policija ga je pridržala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    Po podatkih madžarske državne tiskovne agencije MTI je bilo na avtobusu 57 potnikov in dva voznika.

    Avtobus je zapeljal z avtoceste v bližini kraja Mezokeresztes, približno 140 kilometrov vzhodno od Budimpešte. FOTO: Balazs Toth/mezokovesd Kepekben/Reuters
    Avtobus je zapeljal z avtoceste v bližini kraja Mezokeresztes, približno 140 kilometrov vzhodno od Budimpešte. FOTO: Balazs Toth/mezokovesd Kepekben/Reuters

    Enajst ljudi je umrlo na kraju nesreče, še en človek pa je umrl v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gasilske ekipe, ki so prispele na kraj dogodka, so potnike reševale skozi okna avtobusa. Posnetki s kraja nesreče prikazujejo močno poškodovan avtobus, ki leži na boku v jarku ob avtocesti z razbitimi okni, okrog njega so raztresene osebne stvari in kovčki potnikov.

    FOTO: Balazs Toth/mezokovesd Kepekben/Reuters
    FOTO: Balazs Toth/mezokovesd Kepekben/Reuters

    Sožalje svojcem žrtev nesreče sta med drugim izrekla premierja Poljske in Madžarske, Donald Tusk in Peter Magyar. »Zahvaljujemo se madžarskim službam za njihova prizadevanja,« je ob tem na družbenem omrežju X zapisal Tusk.

    »Družinam žrtev izražam iskreno sožalje. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v reševalni akciji,« je na družbenem omrežju zapisal madžarski premier Peter Magyar.

    Na nesrečo se je odzval tudi poljski predsednik Karol Nawrocki. Na omrežju X je zapisal, da je z veliko žalostjo sprejel novico o tragediji, v kateri je umrlo več njegovih rojakov.

    FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

    Poljski zunanji minister Radosław Sikorski je prav tako sporočil, da so poljske konzularne službe v stiku z madžarskimi oblastmi. »Konzularna služba deluje. V stiku smo z madžarskimi oblastmi. Zunanje ministrstvo bo posredovalo preverjene informacije,« je zapisal.

    Gre za najhujšo prometno nesrečo na Madžarskem od leta 2003, ko je vlak pri Siofoku trčil v nemški turistični avtobus, pri čemer je umrlo 33 ljudi, poroča AFP.

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