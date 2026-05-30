Nesreča avtobusa pri Predjamskem gradu, vsaj dva potnika huje poškodovana

Pri Predjamskem gradu pri Postojni se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bil udeležen avtobus, ki je po naših informacijah zapeljal s parkirišča v prepad.

Kot so za Delo povedali na koprski policijski upravi, sta v nesreči dva potnika huje telesno poškodovana. Nesreča se je domnevno zgodila, ker je voznik pozabil zategniti ročno zavoro, zaradi česar je avtobus zdrsnil s ceste. Več informacij nam za zdaj niso posredovali.

Po nepreverjenih informacijah naj bi šlo za avtobus s turisti. Kot so poročali bralci, so na kraju nesreče tudi gasilci in helikopterska pomoč.