Nesreča na območju Mestne občine Kranj usodna za peško

Policisti so bili danes nekaj pred 9. uro obveščeni o hudi prometni nesreči na območju Mestne občine Kranj, so zvečer sporočili s policijske uprave Kranj.

»Po doslej znanih podatkih je prišlo do trčenja med osebnim avtomobilom, ki ga je vozil 83-letni voznik, in peško, ki je prečkala vozišče. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja je bila hudo telesno poškodovana peška z reševalnim vozilom prepeljana v UKC Ljubljana. V popoldanskih urah so nas iz zdravstvene ustanove obvestili, da je 82-letna peška zaradi hudih telesnih poškodb v bolnišnici umrla,« so sporočili.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vzroku prometne nesreče ter vseh okoliščinah. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Na gorenjskih cestah so v letošnjem letu v prometnih nesrečah umrle štiri osebe, v enakem obdobju lani pa sedem.