Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

Rilkejeva pot vodi mimo Devinskega gradu. FOTO: Nicola Simeoni/Shutterstock

Primorski dnevnik, ki se sklicuje na tržaško postajo Gorske reševalne službe, poroča o nesreči 29-letnice, ki se je ponesrečila na Rilkejevi poti pri Devinu.

Padla je čez rob pečine in poletela približno 20 metrov globoko. Padec so na srečo ublažili gosto grmičevje in nizko rastje. Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.

Na kraj nesreče so poleg gorskih reševalcev prihiteli še gasilci enote za jamsko reševanje in reševanje iz rek in v gorah SAF, ekipa nujne medicinske pomoči z rešilcem in avtomobilom z urgentnim zdravnikom, reševalni helikopter in karabinjerji, še navaja Primorski dnevnik. Do ponesrečenke so se s pomočjo vrvi prvi spustili trije gorski reševalci in gasilec.

Posadka reševalnega helikopterja je prispela v desetih minutah. Kljub številnim poškodbam je bila 29-letnica ves čas pri zavesti. Reševalci so jo namestili v nosila, helikopter pa jo je z vitlom dvignil in odpeljal v bolnišnico na Katinaro. V intervenciji je sodelovalo sedem gorskih reševalcev iz Trsta.