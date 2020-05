Nesreča pri Medvodah usodna za voznika

V prometni nesreči med Mednom in Medvodami je dopoldne umrl 70-letni voznik. Iz neznanega vzroka je zapeljal z vozišča, trčil v odbojno grajo in nato v nasproti vozeče vozilo. Povzročitelj nesreče je nato v bolnišnici umrl, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.



»Nesrečo je povzročil 70-letni voznik osebnega vozila, ki je iz do zdaj še neznanega vzroka v ovinku zapeljal desno in z vozišča, kjer je trčil v odbojno ograjo. Vozilo je nato odbilo na drugo vozišče, po katerem je pravilno pripeljal 45-letni voznik osebnega vozila, ki se trčenju ni mogel izogniti,« so zapisali. Življenje drugega udeleženca ni ogroženo, so dodali.