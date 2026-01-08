  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Po tragični smrti otroka celotna skupnost v šoku

    Preiskava tragične nesreče pred osnovno šolo v Šmartnem pri Litiji, v kateri je v sredo umrl devetletni otrok, poteka z največjo intenzivnostjo.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
    STA
    8. 1. 2026 | 18:33
    2:26
    A+A-

    Preiskava tragične nesreče pred osnovno šolo v Šmartnem pri Litiji, v kateri je v sredo umrl devetletni otrok, še poteka, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Po navedbah policije je do tragične nesreče prišlo na prometni površini pred osnovno šolo, policija preiskuje sum kaznivega dejanja.

    image_alt
    Pri vzvratni vožnji trčil v otroka, ta je umrl

    V Šmartnem pri Litiji je v sredo prišlo do tragične nesreče. Po navedbah Generalne policijske uprave je 45-letni voznik tovornega vozila peljal v smeri vhoda v športno dvorano osnovne šole in pri zavijanju desno trčil v devetletnega otroka, ki se je takrat gibal ob desni strani tovornega vozila. Otrok se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

    »Vse okoliščine prometne nesreče, smer in stran vožnje oziroma manever vozila, hoja pešca, kot tudi druge okoliščine, povezane z dogodkom, so stvar zbiranja obvestil ter preiskave suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper varnost javnega prometa, ki še intenzivno poteka,« so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Pri ogledu sta sodelovala preiskovalni sodnik in tožilec, podrobnosti pa zaradi interesa preiskave na policiji ne morejo pojasnjevati. O vseh okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali.

    »Celotna skupnost je v šoku zaradi tragedije, ki se je zgodila pri Osnovni šoli Šmartno,« je za STA navedel župan občine Šmartno pri Litiji Blaž Izlakar. Potrdil je, da je do nesreče prišlo na prostoru pred osnovno šolo. »V neposredni bližini je gradbišče novega vrtca, ki ni v povezavi s tragičnim dogodkom,« je navedel Izlakar.

    Ker je policijska preiskava še v teku, župan poudarja, da v tem trenutku o podrobnostih nesreče še ne more govoriti. Zagotavlja pa, da bodo na občini »storili vse, kar je v naši moči, tako pri sodelovanju v policijski preiskavi kot v nudenju podpore in pomoči vpletenim v tem tragičnem dogodku.«

    Več iz teme

    nesrečaprometna nesrečasmrtna nesrečaŠmartno pri Litijipreiskavanesreča s smrtnim izidomtragična nesrečatragedijasmrt otrokapolicija

