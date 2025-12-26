Na dolenjski avtocesti umrl 34-letni pešec iz Srbije

V četrtek ob 15.37 se je na dolenjski avtocesti Obrežje-Ljubljana pri uvozu na Drnovem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 34-letni pešec iz Srbije, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 34-letni državljan Srbije nenadoma stekel na vozišče avtoceste. V tem trenutku je iz smeri Obrežja proti Ljubljani pravilno po avtocesti pripeljala 76-letna voznica osebnega avtomobila, doma iz Ljubljane, ki je kljub zaviranju in umikanju trčila v pešca. Pri tem je pešec zaradi hudih telesnih poškodb na kraju nesreče umrl.